Lega Pro, girone C: Foggia, Mazzeo a testa bassa verso la serie B

“Far felici i tifosi è bellissimo”: Fabio Mazzeo, fresco capocannoniere del girone C e tra i punti di riferimento del Foggia capolista, non ha che parole di entusiasmo per il momento magico dei rossoneri, che giornata dopo giornata vedono sempre più avvicinarsi la promozione in serie B.

“Stiamo vivendo tutti una stagione straordinaria, creiamo tanto e potremmo fare anche di più – è quanto rivela dalle pagine del sito ufficiale il bomber dei Satanelli - Il mio primato? Il merito è anche dei miei compagni, giocare con gente così forte rende più facile per me fare gol”. Alla fine della regular season mancano però quattro giornate e la concentrazione va mantenuto alta: “Dobbiamo rimanere sereni, è un bel momento ed i momenti belli bisogna farli durare, abbiamo sei punti di vantaggio e ci servono due vittorie per vincere il campionato”.

La prossima partita del Foggia vedrà i ragazzi di mister Stroppa scendere in campo allo Zaccheria contro la Reggina: un match più ostico di quello che lascerebbe presagire la classifica, visto che i calabresi sono alla ricerca di punti salvezza. I rossoneri comunque partono sicuramente con il favore del pronostico: tra le mura amiche Agnelli e compagni hanno conquistato 42 punti, pareggiando tre volte e perdendo solo in un'occasione.