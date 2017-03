Lega Pro, girone C: Foggia, Mazzeo scala la classifica cannonieri

A segno da tre gare consecutive, Fabio Mazzeo, bomber del Foggia capolista, è uno degli attaccanti più in forma del girone C. Con 13 gol in 20 partite, la punta rossonera sta scalando rapidamente posizioni nella classifica marcatori, approfittando anche del periodo di astinenza che stanno attraversando alcuni dei suoi rivali più quotati.

Per esempio Salvatore Caturano del Lecce: l'attuale capocannoniere (16 gol) è a secco da ben cinque giornate, destino simile a quello del secondo in classifica Maikol Negro (15 reti) che, oltre alla crisi del Matera, paga una poca prolificità che lo ha portato ad andare a segno una sola volta in otto gare.

Mazzeo, attualmente al terzo posto, vola invece sulle ali del Foggia, dopo la vittoria di ieri con il Lecce capolista indiscussa del girone: i rossoneri non perdono da cinque giornate e dall'inizio del girone di ritorno hanno conquistato ben 28 punti segnando la bellezza di 25 reti. Cifre da altra categoria per una squadra che, assieme al suo goleador, è ormai lanciatissima verso la conquista della serie B.