Lega Pro, girone C: Foggia, è Mazzeo il nuovo capocannoniere

Caturano cede lo scettro: con 18 centri stagionali è Fabio Mazzeo del Foggia il nuovo capocannoniere del girone C di Lega Pro. Grazie alla doppietta realizzata in casa della Casertana (partita vinta dai suoi per 0-3) il bomber rossonero è passato in vetta alla classifica dei giocatori più prolifici del campionato: un bottino di reti mai raggiunto dall’attaccante ex Benevento in oltre dieci anni di carriera in Lega Pro.

Il numero 19 dei Satanelli ha saputo ben approfittare del momento di sterilità di Salvatore Caturano, a lungo re dei marcatori del raggruppamento: la punta del Lecce nelle ultime nove gare ha segnato appena un gol. Un trend completamente opposto a quello di Mazzeo, che nello stesso numero di partite l’ha insaccata per ben otto volte, realizzando anche due doppiette.

Caturano, con 17 gol, rimane quindi secondo: e se è pur vero che alla fine della regular season mancano quattro gare nelle quali è possibile tentare di recuperare, sia lui sia l’attuale capocannoniere dovranno stare attenti a non farsi rimontare perché Negro del Matera, 15 gol, e Coralli della Reggina, 13, possono ancora dire la loro.