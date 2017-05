Lega Pro, girone C: Foggia, Mazzeo capocannoniere con 21 reti

Una doppietta per puntellare la corona: con i due gol rifilati nell'ultima di campionato contro il Cosenza Fabio Mazzeo, attaccante del Foggia, chiude definitivamente il discorso capocannoniere laureandosi re dei bomber del girone C con 21 reti realizzate in stagione. Un bel traguardo per il calciatore 34enne, giunto in Puglia in estate con il non facile compito di non far rimpiangere Iemmello: missione compiuta per il rossonero che non solo ha segnato quanto mai prima in carriera, ma ha anche trascinato i suoi verso la promozione in serie B.

Sul secondo gradino del podio a quota 17 gol Maikol Negro, "folletto" del Matera, all'ultima giornata ha agganciato Salvatore Caturano, punta del Lecce che dopo aver guidato la classifica dei marcatori è incappato in un brutto periodo d'astinenza: nelle ultime tredici gare il giallorosso è andato a segno solo una volta. Al terzo posto un altro esperto rapace d'area: Francesco Ripa, numero 29 della Juve Stabia, con 15 reti ha concretizzato la sua miglior stagione in termini realizzativi da quando è in gialloblù. Appena arrivato tra le Vespe nell'annata 2014/2015 Ripa mise infatti a segno 10 gol; sfortunatissima invece la stagione seguente, dove dopo appena tre gare (e una marcatura) l'attaccante si infortunò al ginocchio, saltando tutto il campionato.