Lega Pro, girone C: Foggia, Loiacono bandiera rossonera

E' rossonera la “bandiera” del girone C: al 16 marzo con 4 anni, 8 mesi e 13 giorni di tesseramento per la stessa squadra è Giuseppe Loiacono, difensore del Foggia, il giocatore più fedele tra quelli del raggruppamento. Arrivato nell'estate 2012 dalla Paganese, il difensore 25enne scuola Bari è diventato fin da subito uno dei punti di riferimento della retroguardia foggiana, totalizzando ben 132 presenze in rossonero: anche quest'anno, dopo un avvio di stagione un po' altalenante,



Loiacono ha saputo riguadagnarsi il posto da titolare indossando per tre volte anche la. Distanziato di poco troviamo, portiere del, arrivato in terra lucana 4 anni, 6 mesi e 26 giorni fa dall'Aprilia: l'estremo difensore da allora ha totalizzato 85 presenze con la maglia del Bue. Al terzo posto tra i “fedelissimi” l'argentino, la cui avventura nelè cominciata 4 anni, 3 mesi e 12 giorni fa dopo le esperienze calcistiche in Argentina, Ecuador e nei pugliesi del Tricase.