Lega Pro girone C: Foggia-Lecce, un derby senza tifosi ospiti?

Scatta il conto alla rovescia per Foggia-Legge, big match indiscusso della 30a giornata fra le due squadre che, più di tutte, puntano alla promozione diretta in serie B. Gli spalti dello stadio, però, potrebbero essere colorati solo di rossonero: è infatti ancora in dubbio la presenza dei supporter leccesi, che potrebbe non essere autorizzata dalla Questura. Giovedì il Gos (Gruppo Operativo per la Sicurezza) si riunirà a Foggia per decidere se e con quali modalità i tifosi salentini potranno accedere allo stadio.

Secondo alcune stime sarebbero già oltre 11mila i biglietti staccati per la partitissima allo: cifre importanti, che nell'impianto pugliese in questa stagione si erano viste solo controe che per questo derby d'alta classifica rischiano di schizzare letteralmente alle stelle. D'altra parte l'incontro di domenica sarà cruciale per le ambizioni delle due compagini, separate in classifica da un solo punto: a guidare il gruppo è il, che vive un gran momento di forma e sogna di agguantare la B dopo essersela vista sfumare lo scorso anno nella finale dei playoff contro il; il Lecce, secondo a quota 61, non lascerà nulla di intentato per superare i rivali in classifica e riprendersi quella cadetteria che in Salento manca dalla stagione 2009-2010.