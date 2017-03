Lega Pro, girone C: Foggia, Guarna lancia la sfida

Dopo aver espugnato il Massimino, il Foggia si prepara a sfatare un altro tabù: Enrico Guarna, portiere dei rossoneri, lancia la sfida dalle pagine del sito ufficiale in vista dell'incontro della 32a giornata contro la Paganese. I pugliesi non vincono con gli azzurrostellati dal maggio 2015: da allora la formazione campana ha conquistato una vittoria e due pareggi, diventando una delle “bestie nere” della compagine rossonera.

“Dopo aver vinto a Catania per la prima volta nella storia del Foggia proveremo a sfatare un altro tabù contro la Paganese – è il messaggio lanciato da Guarna, che si lascia anche sfuggire una battuta sull'ex di turno Deli, che nei suoi trascorsi in azzurrostellato aveva segnato il gol vittoria del successo campano sui Satanelli - Dobbiamo continuare come abbiamo fatto finora. La Paganese è un’ottima squadra, per fortuna Deli sarà dalla nostra parte”.

L'arma in più della capolista, secondo l'estremo difensore, sarà il pubblico dello Zaccheria: “Che dire dei nostri tifosi: arrivare allo stadio un'ora e mezza prima della gara e trovare lo stadio già pieno è fantastico. Lo Zaccheria, poi, è uno stadio bellissimo, le curve vicine, i tifosi che ci incitano, a volte è difficile anche parlarci, ma giocare qui è uno spettacolo”.