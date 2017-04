Lega Pro girone C, Fidelis Andria-Unicusano Fondi 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Fidelis Andria-Unicusano Fondi 0-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Degli Ulivi.



Vittoria in esterna per l'Unicusano Fondi, che passa di misura con uno 0-1 sul campo della Fidelis Andria. La truppa di Favarin nei primi minuti si dà decisamente da fare soprattutto sull'asse Volpicelli-Cruz: ma a trovare il vantaggio sono gli ospiti che al 32' segnano lo 0-1 con Calderini. Nella ripresa non si assiste a nulla di particolarmente emozionante: i padroni di casa timidamente cercano di fare gioco e di andare a rete ma gli uomini di Pochesci si difendono ordinatamente portando a casa tre punti d'oro che permettono loro di affiancare a quota 45 proprio la Fidelis.



FIDELIS ANDRIA-UNICUSANO FONDI 0-1



MARCATORE: 32' Calderini.

FIDELIS ANDRIA: Cilli, Tartaglia, Rada, Allegrini, Annoni (75' Bottalico), Minicucci (61' Vasco), Onescu, Curcio, Tito (61' Fall), Volpicelli, Cruz. A disp. Lullo, Pop, Colella, Caponero, Paolillo, Ippedico, Berardino, Spinelli. All. Favarin.

UNICUSANO FONDI: Baiocco, Tommaselli, Marino, Bertolo, Galasso, D'Angelo, De Martino, Bertolo, Giannone (75' Tiscione), Gambino (24' Pompei), Calderini (84' Albadoro). A disp. Coletta, Battistoni, Sernicola, Capuano, Addessi, Carcatella, Ferullo. All. Pochesci.

ARBITRO: Capone di Palermo.



: ammoniti Fall (FA), Varone, D'Angelo, Baiocco (UF).