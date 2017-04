Lega Pro girone C, Fidelis Andria-Reggina 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Fidelis Andria-Reggina 1-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Degli Ulivi.



Finale scoppiettante tra Fidelis Andria e Reggina, con un 1-1 che matura nei minuti finali grazie a due calci di rigore. Gara molto equilibrata nel primo tempo dove, nonostante la buona prova offerta dalle due compagini, il risultato stenta a sbloccarsi. Il secondo tempo si incanala sugli stessi binari quando, al 90', accade di tutto: prima un calcio di rigore battuto da Berardino porta in vantaggio i padroni di casa mentre al 93' Kosnic, sempre dagli undici metri, riporta il punteggio in parità. Una doppia gioia per gli Amaranto, che col punto ottenuto festeggiano così la salvezza matematica in Lega Pro.



FIDELIS ANDRIA-REGGINA 1-1

MARCATORI: 90' rig. Berardino (FA), 93' rig. Kosnic (R).

FIDELIS ANDRIA: Cilli, Tartaglia, Aya, Allegrini, Piccinni, Croce, Colella, Cianci (71' Volpicelli), Curcio, Cruz (81' Berardino), Bottalico (77' Minicucci). A disp.: Lullo, Pop, Rada, Fall, Ippedico, Vasco, Tito, Annoni. All. Favarin.

REGGINA: Sala; Gianola, De Vito, Kosnic, Cane, Bangu (69' Knudsen), Botta, De Francesco, Maesano, Leonetti, Bianchimano. A disp.: Licastro, Porcino, Carpentieri, Coralli, Tripicchio, Lo, Cucinotti, Romano, Mazzone, Tommasone. All. Zeman.

ARBITRO: Perotti di Legnano.



ammoniti Gianola, Leonetti, De Vito (R), Aya, Bottalico (FA).