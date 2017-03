Lega Pro, girone C: Fidelis Andria, Montemurro presidente della Calcio e Servizi

Paolo Montemurro, patron della Fidelis Andria, è il nuovo presidente della Calcio e Servizi di Lega Pro. La nomina per Montemurro, effettuata dal presidente della Lega Pro Gabriele Gravina nel corso dell'ultima assemblea, mette il numero uno dei pugliesi a capo della società con sede a Firenze.



La Calcio e Servizi si occupa di di offrire una serie di prestazioni e consulenze a favore della Lega Pro e delle sue squadre nell’ambito delle rispettive attività istituzionali: nel marzo 2016 il presidente dei federiciani era entrato nel consiglio di amministrazione assieme a Serafino Di Loreto, patron del Mantova, e Luigi Rapullino, allora presidente dell'Ischia (società poi esclusa dai campionati per inadempienze di vario titolo).



Nell'attuale cda sono stati invece eletti altri tre rappresentanti del girone C, il patron del Siracusa Gaetano Cutrufo, quello dell'Unicusano Fondi Stefano Ranucci e quello del Taranto Elisabetta Zelatore. “Sono molto soddisfatto di questa nomina - ha detto Cutrufo - non per il prestigio personale, che pure non nego, ma perché evidentemente, il Siracusa si è conquistato credibilità a livello nazionale”. “Sono consapevole dell’importanza di questo incarico, che affronterò con il massimo impegno e responsabilità” è il parere di Zelatore.