Lega Pro, girone C: l'elenco degli stakanovisti, spicca la Virtus Francavilla

Sempre presenti, senza perdere un solo minuto: nel girone C sono undici i giocatori che fino a questo momento sono scesi in campo da titolari, senza mai essere sostituiti, in tutte e 21 le partite disputate finora. Una squadra intera, insomma, se non fosse che buona parte di essi sono portieri: ben sei i giocatori fra i pali (Pisseri del Catania, Perina del Cosenza, Santurro del Siracusa, Russo della Juve Stabia, Pane dell’Akragas e Maurantonio del Taranto) sempre utilizzati dai propri allenatori, con il numero 12 etneo a guidare la classifica come miglior estremo difensore con sole 16 reti subite.





L’unico straniero dell’undici degli stakanovisti è il romeno, centrocampista delche assieme al capitano(difensore centrale) forma la spina dorsale della formazione pugliese, la sola ad avere due giocatori di movimento fra gli “instancabili”. Tanti minuti non vogliono necessariamente dire tanti gol: solo Galdean e il difensore cosentinohanno esultato, una volta a testa, per un pallone insaccato nella rete avversaria.