Lega Pro, girone C: De Martino dell'Unicusano Fondi è il più ammonito

Semaforo giallo per Raffaele De Martino: con l'ammonizione rimediata nella 30a giornata di campionato contro la Casertana, il centrocampista dell'Unicusano Fondi risulta essere il giocatore più ammonito del girone C. L'ex Avellino è finito sul taccuino dell'arbitro per ben dieci volte: la sua irruenza non gli ha però impedito di essere uno dei punti fermi della formazione di mister Pocheschi, che lo ha schierato titolare per ventisei volte e in più occasioni gli ha fatto vestire anche la fascia da capitano.

Alle sue spalle la truppa dei “cattivi” è ben nutrita: a quota nove ammonizioni troviamo infatti Angelo Rea del Messina, Federico Scoppa del Catania, Fernando Spinelli del Siracusa, Bruno Pezzella dell'Akragas, Giovanni Pinto del Monopoli e Mario Prezioso del Virtus Francavilla. Tra questi è proprio il centrale dei pugliesi il giocatore che ha rimediato il numero più alto di espulsioni: ben tre, tutte arrivate per somma di cartellini gialli.