Lega Pro, girone C: la cura Ciullo rivitalizza il Taranto

La cura Ciullo sembra funzionare: con sette punti in tre gare, il Taranto sta passando un buon momento di forma, allontanandosi dalla zona play out e avvicinandosi sempre più una tranquilla salvezza. Con il nuovo mister la squadra pugliese sembra aver trovato maggior solidità, invertendo il trend che li vedeva senza vittorie dalla 19a giornata: a eccezione della gara d'esordio con la Fidelis Andria persa per 1-2, gli ionici nelle ultime settimane hanno battuto clamorosamente il Foggia per 2-0 allo Iacovone, pareggiato con il Catania e sconfitto il Catanzaro con un gol di Magnaghi.

La ritrovata verve dei rossoblù è stata confermata anche dagli stessi giocatori: “Il lavoro durante la settimana con mister Ciullo sta dando i suoi frutti, ci alleniamo bene ed abbiamo una nostra identità; il gruppo è coeso, tanti fattori sono al loro posto e tutto ciò ci permette di giungere a risultati positivi – ha raccontato il centrocampista Giuseppe Pirrone in conferenza stampa, riservando un'analisi anche all'imminente sfida con l'Unicusano Fondi in programma per il prossimo 5 marzo - Fondi? Si tratta di un altro avversario difficile. Sono temibili soprattutto in fase offensiva, dunque dovremo stare attenti per uscire imbattuti dal loro campo”.