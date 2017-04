Lega Pro girone C, Cosenza-Siracusa 1-2: tabellino e highlights. Diretta.

Cosenza-Siracusa 1-2 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Vito-Gigi Marulla.

COSENZA-SIRACUSA 1-2



Siracusa conquistador: successo esterno per gli uomini di Sottil che espugnano Cosenza con un 1-2 e si portano a casa tre punti agganciando la Juve Stabia a quota 54. Nel primo tempo le due squadre si studiano fino al 31', quando l'inzuccata vincente di De Silvestro porta gli aretusei in vantaggio. La rete regala coraggio ai siciliani che nella ripresa, al 50', segnano il raddoppio con Azzi. I tentativi dei Lupi di riaprire la gara non scalfiscono l'organizzato undici siciliano rendendo quindi inutile, se non per le statistiche, il gol di Baclet su rigore in pieno recupero.

MARCATORI: 31' De Silvestro (S), 50' Azzi (S), 94' rig. Baclet (C).

COSENZA: Perina, Corsi, Blondett, Tedeschi, D’Orazio, Caccetta, Ranieri (72' Calamai), Mungo (52' Cavallaro), Letizia (52' Baclet), Mendicino, Statella. A disp.: Saracco, Pinna, Meroni, D’Anna, Madrigali, Capece, Criaco. All.: De Angelis.

SIRACUSA: Santurro, Brumat, Turati, Pirrello, Malerba, Giordano (65' Palermo), Spinelli, Azzi, De Silvestro (90' Dentice), Valente (73' Russo), Scardina. A disp.: Gagliardini, Diakitè, Cossentino, Toscano, Longoni, Persano. All.: Sottil.

ARBITRO: Cudini di Fermo.



ammoniti Corsi (C), Giordano, De Silvestro, Spinelli, Valente, Malerba (S).