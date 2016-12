Lega Pro, Cosenza: salta mister Roselli

Solo poche settimane fa, al nostro portale, mister Giorgio Roselli dichiarava di voler portare il Cosenza in serie B entro il 2018. Ma le cose hanno preso tutt'altra piega, dopo l'1-1 interno contro il Catanzaro la società ha infatti deciso di esonerare il tecnico umbro. "La Società Cosenza Calcio comunica che è stato sollevato dal suo incarico l’allenatore Giorgio Roselli - si legge sul sito ufficiale - la squadra sarà temporaneamente affidata all’allenatore in seconda Stefano De Angelis. Il Cosenza Calcio ringrazia Giorgio Roselli per l’impegno profuso negli oltre due anni in cui è stato alla guida tecnica della squadra rossoblù e gli augura le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera".



Eppure i lupi della Sila hanno raccolto 30 punti in venti giornate e si trovano in piena zona playoff: ma a quanto pare la dirigenza non era soddisfatta del gioco espresso dalla squadra, nonostante una rosa più debole rispetto al 2015/2016. Possibili sostituti? Alessandro Erra è il nome più gettonato, staremo a vedere.





Intanto c'è un altra panchina nel girone C che: è quella di, trainer della. Squadra in zona retrocessione e la miseria di 15 punti raccolti in venti turni (e appena nove reti segnate): numeri