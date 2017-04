Lega Pro, girone C: Cosenza, per Statella il quinto posto è possibile

Il quinto posto? E' un traguardo raggiungibile: parla così Giuseppe Statella, centrocampista del Cosenza, riguardo alla situazione di classifica dei rossoblù, attualmente settimi e reduci da un ko beffardo contro il Siracusa.

Una sconfitta che, secondo l'ala scuola Bari, non inficia il mantenimento della zona playoff ma anzi deve fungere da stimolo per fare ancora meglio: "Dipende tutto da noi - è quanto dichiarato dal giocatore nell'intervista al sito ufficiale - se riusciamo a vincere sabato e a dare continuità a un paio di risultati la classifica non è lunghissima, si può ancora lottare per il quinto posto".

Nella 35a giornata del girone C di Lega Pro i Lupi affronteranno il Catania al Massimino, sfida durissima contro una squadra che, seppur in crisi, è a caccia di punti per arrivare fra le prime dieci: "Sabato è una partita fondamentale sia per noi, sia per il Catania - conclude Statella, che si augura anche di avere il sostegno del proprio pubblico in questo sprint di fine stagione - spero che i tifosi vengano non solo per i playoff ma anche ad aiutarci in campionato, come tanti stanno già facendo".