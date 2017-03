Lega Pro, girone C: Cosenza, migranti benvenuti al Gigi Marulla

Il Gigi Marulla diventa luogo d'incontro fra il mondo rossoblù e gli stranieri: il Cosenza Calcio, in occasione della gara di domenica 19 marzo con la Juve Stabia, aprirà le porte dello stadio ai migranti e alle associazioni che si occupano di accoglienza e che promuovono i valori della solidarietà e della integrazione.



Un'idea che fa seguito a quanto realizzato nella passata stagione, quando più di quattrocento migranti avevano colorato la Tribuna B dell'impianto cosentino: “e organizzata in collaborazione con Fiera in Mensa, che ribadisce l'idea di calcio come incontro tra culture differenti – si legge sulla pagina web ufficiale dei calabresi -quando, in occasione della Fiera di San Giuseppe, serviranno la cena ai migranti”.