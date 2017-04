Lega Pro girone C, Cosenza-Lecce 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Cosenza-Lecce 0-0 giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 32a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Vito.



COSENZA-LECCE 0-0



Niente reti allo stadio San Vito, Cosenza e Lecce pareggiano 0-0 e questo è un risultato che fa felice il Foggia: perché i salentini, bloccati in terra calabrese, perdono ulteriore terreno dai rossoneri e scivolano a -6. La lotta per la vittoria del campionato sta finendo, merito di un Cosenza arcigno e determinato: nel primo tempo le occasioni da gol non mancano (Statella da una parte e Torromino dall'altra) ma la fitta pioggia che cade copiosamente rende il terreno di gioco sempre più pesante. Cosi, nella ripresa, i ritmi calano e si duella principalmente a centrocampo: il Lecce ha una buona chance nel finale con Tsonev, che però spreca. Giallorossi che di questo passo dovranno accontentarsi dei playoff.