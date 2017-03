Lega Pro, girone C: Cosenza, donne gratis allo stadio

Lo stadio Gigi Marulla, oltre che di rossoblù, si colora di rosa. Sono cinquecento i ticket gratuiti per le donne messi a disposizione dal Cosenza in occasione del match del 12 marzo contro la Fidelis Andria.

L'iniziativa, istituita come giornata contro la violenza di genere e messa in piedi assieme alla Fondazione Lanzino (onlus calabrese che dal 1989 si occupa di sostenere donne vittime di maltrattamenti) permetterà alle prime cinquecento supporter “in rosa” che si recheranno allo store dei calabresi di ritirare un biglietto gratis per la partita di domenica. Superato questo numero le tifose che vorranno assistere alla partita dagli spalti del San Vito avranno comunque un accesso agevolato: per loro infatti il costo del tagliando, in qualunque settore, sarà di 1 euro.