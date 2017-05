Lega Pro, girone C: Cosenza, Corsi chiama i tifosi a raccolta

Il campionato non è ancora finito e il Cosenza guarda già al futuro: in vista dell'ininfluente ma sentito match di domenica contro il Foggia, i rossoblù hanno già la testa ai playoff, l'opportunità più ghiotta di respirare quell'aria di serie B che in casa calabrese manca dal 2003.

"Abbiamo l'opportunità di giocarcela, sarà difficile ma siamo padroni del nostro destino, servirà entusiasmo e tranquillità - spiega Angelo Corsi, esterno rossoblù, che ne approfitta per chiamare a raccolta i supporter cosentini - E' un traguardo lontanissimo e difficile e noi come squadra abbiamo bisogno di tutti, tifosi e città. Sul campo non sempre vincono quelli che spendono di più".

Speranze vive dunque per i silani, con Corsi che richiama però l'attenzione sull'ultima gara della regular season: "Noi dobbiamo dare continuità, e se il Foggia gioca al 100% non c'è gara migliore di questa per preparare i playoff".