Lega Pro, girone C: Cosenza, con Baclet quanti gol dalla panchina

Che parta titolare o dalla panchina, lui gol lo fa lo stesso: è Allan Baclet, centravanti del Cosenza, il giocatore ad aver segnato più reti da subentrante nel girone C di Lega Pro. L'attaccante franco-ghanese, a secco in questa giornata ma fra gli uomini più presenti della formazione di De Angelis, in questa stagione ha siglato ben 10 reti con la casacca rossoblù: un bel bottino per il giocatore scuola Lille, soprattutto se si considera che tre di queste sono arrivate quando lui ha cominciato la gara seduto fra le riserve.

Paganese, Monopoli e Taranto le sue vittime da subentrante, contro le quali sono bastati meno di 30' per entrare nel tabellino dei marcatori. Sebbene come arma segreta il bomber d'Oltralpe sia il più efficace del campionato, non bisogna però cedere alla tentazione di farlo accomodare troppo spesso in panchina: nelle sfide contro Melfi e Juve Stabia, le uniche due gare stagionali in cui è stato impegnato per tutti i 90', Baclet ha infatti messo a segno una doppietta.