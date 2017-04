Lega Pro girone C, Cosenza-Akragas 1-0: tabellino e highlights. Diretta.

Cosenza-Akragas 1-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Vito-Gigi Marulla.

Con una pennellata di Cavallaro il Cosenza ha la meglio per 1-0 sull'Akragas, balzando al sesto posto in classifica e schiaffando i siciliani in sedicesima posizione, a meno due dalla salvezza diretta. Primo tempo non particolarmente avvincente al San Vito-Gigi Marulla animato da un tentativo per parte (di Klaric per i biancoazzurri, di Letizia per la truppa di De Angelis). La ripresa non sembra riservare grosse sorprese fino a quando Cavallaro non tira fuori dal cilindro una magia su punizione, che si insacca nel sette e regala ai rossoblù tre punti d'oro nella corsa per i playoff. Giganti in ginocchio: col ko di oggi tornano nell'inferno dei playout a due giornate dalla fine.



COSENZA-AKRAGAS 1-0

MARCATORE: 77’ Cavallaro.

COSENZA: Saracco, Corsi, Tedeschi, Pinna, D’Orazio, D’Anna, Calamai, Ranieri, Statella (60’ Cavallaro), Letizia (80’ Criaco), Baclet (65’ Mendicino). A disp.: Quintiero, Blondett, Meroni, Madrigali, Capece, Caccetta. All.: De Angelis.

AKRAGAS: Pane, Mileto, Riggio, Thiago (84’ Leveque), Palmiero, Coppola (80’ Cocuzza), Rotulo (60’ Russo), Sepe; Salvemini, Longo, Klaric. A disp.: Addario, Tardo, Petrucci, Privitera, Sicurella, Minacori. All.: Di Napoli.

ARBITRO: Carella di Bari.



ammoniti Klaric, Thiago (A), Cavallaro, Tedeschi, Corsi (C).