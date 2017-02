Lega Pro, girone C: con Marconi il Lecce sprinta

Due partite da titolare, due gol e sei punti: è iniziata alla grande l'esperienza al Lecce di Michele Marconi, uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa dopo un avvio di stagione stentato tra le fila dell'Alessandria. Coi piemontesi Marconi aveva giocato dodici gare (delle quali solo una da titolare) andando a rete in un'unica occasione: l'aria della Puglia sembra invece aver fatto rinascere l'attaccante scuola Atalanta che in appena tre presenze (le ultime due nell'undici iniziale) ha già messo a segno due reti pesantissime contro Reggina e Vibonese, contribuendo in maniera importante alla conquista della vetta della classifica.

Il reparto offensivo di mister Padalino si arricchisce quindi di un nuovo protagonista dopo gli exploit di Torromino, Doumbia e soprattutto Caturano, capocannoniere del girone C con ben 16 gol realizzati: quello del Lecce, con 49 marcature, è il secondo miglior attacco del raggruppamento al pari del Foggia e alle spalle del Matera, a quota 54 ma rimasto a secco in tre delle ultime quattro gare giocate.