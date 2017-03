Lega Pro: clamoroso a Catania, Petrone se ne va

Notizia incredibile dal girone C di Lega Pro: Mario Petrone, dopo sole tre giornate, ha infatti deciso di lasciare la panchina del Catania. L'ex mister di Bassano Virtus e Ascoli, arrivato in Sicilia lo scorso 13 febbraio al posto di Pino Rigoli, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo il pesante ko interno contro il Melfi: prima di quel passo falso, una vittoria ed un pareggio.





"Il Calcio Catania - si legge sul sito ufficiale del club - rende noto che l'allenatore Mario Petrone ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Con Petrone, si è dimesso anche l'allenatore in seconda Cristian La Grotteria. Il Calcio Catania ringrazia i due tecnici per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune personali e professionali, e comunica di aver affidato la conduzione della prima squadra al signor Giovanni Pulvirenti".





Un 2016/2017 sempre più difficile per il team etneo, che comunque si trova ancora in zona(39 punti raccolti). Pulvirenti, ex allenatore della, guiderà molto probabilmente la squadra fino al termine della stagione.