Lega Pro, girone C: Caturano re dei bomber, ma occhio a Negro e Montini

Un magnifico trio in lotta per il titolo di miglior marcatore: sono tre i bomber del girone C che, già in doppia cifra, si contenderanno nei prossimi mesi il trono riservato al giocatore più prolifico del torneo. Con 14 reti, in cima alla classifica marcatori, c'è Salvatore Caturano del Lecce: l'attaccante, da un anno in prestito in Salento, è partito fortissimo questa stagione replicando quanto aveva fatto vedere di buono a Melfi nell'annata 2014-2015 (dove aveva segnato ben 18 reti). I gol del cannoniere napoletano stanno facendo non solo le fortune di mister Padalino, ma anche quelle del Bari, la società che detiene il cartellino del giocatore e che in estate avrà fra le mani un prospetto interessantissimo e maturo per il salto in una categoria superiore.





Secondo goleador del girone è Maikol, numero 29 del, autore di 12 reti in questo avvio di stagione. Dopo le esperienze ail bomber è esploso all'ombra dei Sassi, dove sta facendo vedere ottime cose: grazie a lui i lucani sono al primo posto in classifica. Staccato di pochissimo, con 11 segnature, c'è infine Mattiadel: l'exploit della punta di scuola Roma ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Italia con, Lecce,che sembrerebbero interessate a lui. Nulla di concreto per il momento: il 24enne sembra destinato con i suoi gol a far volare il Gabbiano almeno fino a quest'estate.