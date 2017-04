Lega Pro girone C, Catanzaro-Siracusa 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Catanzaro-Siracusa 1-0 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ceravolo.



Al Ceravolo non si passa: sgambetto del Catanzaro al Siracusa, che perde per 1-0 in casa dei calabresi i quali conquistano invece tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il primo tempo è nettamente tinto di giallorosso: a parte qualche fiammata dei siciliani, sono gli uomini di Erra a fare la gara andando in vantaggio con Icardi al 18' e colpendo una traversa con un Giovinco sempre molto ispirato. Nella ripresa è il solo Azzi a provare a impensierire Leone: minuto dopo minuto le Aquile alzano il baricentro sfiorando il raddoppio con Van Ransbeeck e Giovinco. Gli aretusei restano a quota 54, a -1 dal quarto posto; diciassettesima posizione per il Catanzaro che vede la salvezza a sole tre lunghezze.



CATANZARO-SIRACUSA 1-0



MARCATORE: 18' Icardi.

CATANZARO Leone, Sabato (37' Imperiale), Patti, Prestia, Zanini; Icardi, Maita, Van Ransbeeck, Mancosu (71' Cedric), Giovinco, Sarao (83' Gomez). A disp.: Svedkauskas, Campagna, Bensaja, Basrak, Rizzitano. All.: Erra.

SIRACUSA Santurro, Brumat, Diakite, Turati, Malerba; Palermo (45' Giordano), Spinelli; Azzi (60' Longoni), Catania, De Silvestri; Scardina (69' Persano). A disp.: Gagliardini, Dentice, Russo, Toscano, Cossentino. All.: Sottil.

ARBITRO: Strippoli di Bari.



: ammoniti Diakite (S), Van Ransbeeck (C).