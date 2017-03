Lega Pro, girone C: Catanzaro, un pari amaro per la salvezza

Quanto è corto il fondo della classifica: sono tutte strette in una manciata di punti le squadre del girone C che puntano a evitare la lotteria dei playout per conquistare la salvezza. A eccezione del Taranto, che non ha giocato per l'aggressione subita dai propri giocatori, dal sedicesimo posto in giù tutti hanno fatto punti: uno per Catanzaro, Reggina e Melfi e addirittura tre per la Vibonese.

Le Aquile di mister Erra hanno visto la vittoria sfumare con la Juve Stabia all'ultimo secondo grazie a un rigore di Kanoute: il 2-2 ottenuto, comunque, ha permesso ai giallorossi di restare in scia all'Akragas, la prima formazione fuori dalla zona playout, a quota 29. I siciliani, tra le altre cose, hanno costretto il Melfi a fermarsi sullo 0-0 dopo tre vittorie consecutive e a rimanere al penultimo posto con 27 punti.

Un solo punto di distacco sulla Vibonese fanalino di coda, 26 punti, che all'86' ha domato la Fidelis Andria riaccendendo le speranze calabresi di conquistarsi la salvezza. Pari anche per la Reggina, che esce dalla sfida a Siracusa con un buon punto contro una formazione che era reduce da cinque successi di fila e raggiunge Catanzaro e Taranto, che ha però una gara in meno, a quota 29, a meno due dalla salvezza diretta.