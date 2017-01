Lega Pro, girone C: Catanzaro, il più giovane è tuo

Un 2000 in vetta ai baby al girone C: è Domenico Strumbo del Catanzaro il giocatore più giovane ad aver calcato i campi del terzo raggruppamento di Lega Pro in questo avvio di stagione. Il difensore del nuovo millennio ha esordito lo scorso 20 novembre all'età di 16 anni, 9 mesi e 12 giorni al termine dell'incontro perso 1-0 contro il Foggia: un solo minuto di gioco effettivo, ma che gli è bastato per balzare sul gradino più alto del podio.





E dire che il record di Cosimo, ala destra del, durava dal 18 settembre, quando il classe '99 all'età di 16 anni, 10 mesi e 20 giorni aveva giocato un quarto d'ora nella trasferta in casa dell': Salatino, all'esordio assoluto in Lega Pro, ha poi giocato in categoria anche un'altra gara contro il. Terzo posto nella classifica dei baby va infine a Giovanni, centrocampista del, che il 22 dicembre a 16 anni, 11 mesi e 25 giorni ha calcato il campo dinel ko per 2-0 dei suoi contro i lucani.