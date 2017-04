Lega Pro, girone C: Catanzaro, Giovinco in forma super per il derby

La vittoria per 0-1 contro il Siracusa ha dato entusiasmo al Catanzaro, che si prepara per scendere in campo domenica contro la Vibonese in un derby calabrese che mette in palio tre punti contro una diretta concorrente per la salvezza.

A suonare la carica per le Aquile sarà Giuseppe Giovinco, bomber dei giallorossi con 9 reti e in particolare stato di grazia: nell'amichevole giocata giovedì 20 aprile contro la formazione Allievi il numero 10 ha infatti messo a segno una tripletta, con due gol su azione e uno su rigore (pezzo forte del suo repertorio: su quattro tiri dal dischetto in campionato non ha mai fallito).

Oltre al trequertista nella sfida terminata 11-0 sono andati a segno anche Sarao (tripletta pure per lui), Basrak (doppietta), Cedric, Zanini e Mancosu: un buon auspicio per la verve realizzativa dei ragazzi di Erra, che hanno bisogno di punti e reti per centrare la salvezza senza passare dai playout.