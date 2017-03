Lega Pro, girone C: Catanzaro, Giovinco bomber casalingo

Con la doppietta contro il Matera Giuseppe Giovinco, trequartista del Catanzaro, ha confermato di essere in uno splendido stato di forma. Sono sette i sigilli stagionali messi a segno dall'attaccante scuola Juve: un bottino da non buttar via, considerando soprattutto che Giovinco è il miglior marcatore delle Aquile. Con un solo difetto: fuori casa il gol proprio non lo vede. Le reti del numero 10 dei calabresi sono infatti state tutte segnate allo stadio Ceravolo, portando in dote ben 14 dei 27 punti complessivi conquistati da Catanzaro in questa stagione.

Il giallorosso non è il giocatore ad aver segnato di più fra le mura amiche, anche se è l'unico fra i “top” ad essere rimasto sempre a secco in trasferta: a guidare la classifica dei bomber casalinghi è, manco a dirlo, Caturano del Lecce con nove marcature, lo stesso numero di gol realizzati da Catania del Siracusa che, al contrario della punta salentina, non condivide lo stesso letale score in trasferta (appena due le marcature realizzate). Una sterilità condivisa anche da Ripa, punta della Juve Stabia, che si scatena quando è al Menti, dove è andato a segno per otto volte.