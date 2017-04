Lega Pro girone C, Catanzaro-Foggia 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Catanzaro-Foggia 1-2 giocata oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 33a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ceravolo.



Il Foggia sbanca Catanzaro e si conferma capolista: con un 1-2 i rossoneri si portano a casa tre punti che l'accompagnano sempre più verso la serie B; onore delle armi per i calabresi, che nel finale sono andati vicini a riaprire clamorosamente la gara. Dopo un primo tempo povero di occasioni (ma con i pugliesi in controllo del gioco) nella ripresa le squadre si fanno più vivaci. La partita si sblocca al 78' con Di Piazza, seguito da Mazzeo che poco dopo segna il sedicesimo gol stagionale. Un minuto dopo però i giallorossi hanno uno scatto d'orgoglio e con Maita agguantano l'1-2. A fare la gara però è ancora il Foggia che sfiora il tris al 90' con un palo di Chiricò.



CATANZARO-FOGGIA 1-2



MARCATORI: 78' Di Piazza (F), 83' Mazzeo (F), 84' Maita (C).

CATANZARO: De Lucia, Patti, Sirri, Prestia, Esposito, Mancosu (63' Cunzi, 80' Basrak), Icardi, Maita, Van Ransbeeck (76' Carcione), Sarao, Giovinco. A disp. Svedkauskas, Pasqualoni, Gomez, Leone, Sabato, Campagna, Bensaja, Basrak, Cedric, Imperiale. All. Erra.

FOGGIA: Guarna, Rubin, Coletti, Figliomeni, Loaicono, Gerbo, Agnelli (64' Deli), Vacca, Sarno (75' Chiricò), Miguel Angel (62' Di Piazza), Mazzeo. A disp. Sanchez, Tucci, Empereur, Sicurella, Dinielli, Pompilio, Angelo, Martino, Faber. All. Stroppa.

ARBITRO: Pillitteri di Palermo.

NOTE: ammoniti Sarao, Patti, Icardi (C), Loiacono, Figliomeni (F).



