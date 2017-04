Lega Pro girone C, Catanzaro-Casertana 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Catanzaro-Casertana 2-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ceravolo.



La doppia stoccata di Zanini infilza la Casertana: successo per 2-0 del Catanzaro contro i Falchetti, con una prova super del terzino giallorosso che con una doppietta stende i rivali rendendo ancora viva la corsa verso la salvezza dei calabresi. Nel primo tempo bastano tre minuti agli uomini di Erra per mettere il segno sulla partita: al 21' Zanini insacca una punizione battuta da Giovinco, mentre al 24' lo stesso numero 3 lascia partire una staffilata dal limite siglando il 2-0. Nella ripresa poco da segnalare, con il Catanzaro che gestisce il vantaggio: l'ultima giornata sarà decisiva per le Aquile, appaiate a quota 38 a Vibonese e Akragas.



CATANZARO-CASERTANA 2-0

MARCATORE: 21' Zanini, 24' Zanini.

CATANZARO: Svedkauskas, Pasqualoni, Zanini, Giovinco (72' Gomez), Sarao (65' Basrak), Prestia, Maita, Sirri, Esposito, Van Ransbeeck (78' Icardi), Imperiale. A disp.: De Lucia, Icardi, Pagano, Gomez, Sabato, Basrak, Cedric, Rizzitano. All.: Erra.

CASERTANA: Ginestra, Finizio, Giorno (71' Carriero), Lorenzini, De Marco, Rajcic, Corado, Ramos, Rainone, Ciotola (62' Taurino), Orlando (75' De Filippo). A disp.: Fontanelli, Simone, Magnino, Diallo, Petricciuolo, De Filippo, Carriero, Colli, Moretta, Taurino. All.: Tedesco.

ARBITRO: Paolini di Ascoli Piceno.



ammoniti Ramos, Rajcic, Giorno (CAS), Sirri, Imperiale, Sarao (CAT).