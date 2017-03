Lega Pro, girone C: Catania a valanga contro la Berretti

Il Catania si scatena contro i baby: giovedì i rossazzurri agli ordini di mister Pulvirenti, in preparazione alla sfida contro il Catanzaro, hanno affrontato in allenamento la formazione Berretti vincendo per 6-1.

Nella sfida sui campi del centro sportivo di Torre del Grifo per la prima squadra sono andati a segno Barisic, Manneh, Mazzarani, Pozzebon, Russotto e Tavares, praticamente tutto il reparto offensivo. Un bel segnale per la formazione siciliana, che non solo perda da quattro gare consecutive ma nelle stesse ha segnato appena un gol contro la Paganese.

Troppo poco per poter ambire ai playoff: gli Elefantini, attualmente undicesimi a quota 39, da qui alla fine del campionato dovranno pensare di mettere in cascina più punti possibile per scalare le posizioni e arrivare tre le prime dieci. Oltre alle Aquile giallorosse, la prossima rivale, Biagianti e compagni dovranno vedersela con le sorprendenti Virtus Francavilla e Siracusa, con le sempre ostiche Casertana e Cosenza, e con Monopoli e Vibonese, impegnate nella sfida salvezza.