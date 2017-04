Lega Pro, girone C: Catania sos infortuni, Biagianti ko per un mese

Emergenza infortuni in casa Catania: si fa difficile il finale di campionato per mister Pulvirenti che perde anche il proprio capitano Marco Biagianti per circa un mese. “La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro è quanto si legge sul comunicato ufficiale emesso dalla società rossazzurra - la prognosi iniziale è di circa 30 giorni, in attesa di ulteriori controlli”.

L'infortunio del capitano capitato durante Vibonese-Catania va ad aggiungersi ai sicuri indisponibili Balzaneddu e Bergamelli: una tegola senza dubbio per l'allenatore degli Elefantini che per la prossima gara contro il Cosenza potrebbe essere costretto a fare a meno anche di Bucolo e Fornito, alle prese con risentimenti muscolari.

Il Catania, undicesimo a quota 43, nelle ultime quattro gare di regular season dovrà sprintare per cercare di conquistarsi un posto nella griglia dei playoff: al momento il decimo posto è lontano due lunghezze, anche se le distanze potrebbero allungarsi nel caso la Paganese vincesse la gara da recuperare contro il Taranto.