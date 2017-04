Lega Pro girone C, Catania-Siracusa 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Catania-Siracusa 3-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Massimino.



Gli Elefantini schiacciano il Leone: vittoria del Catania per 3-1 contro il Siracusa, un derby che per gli etnei ha un gusto speciale perchè, coi tre punti conquistati, i rossazzurri rientrano in corsa prepotentemente per i playoff. In avvio sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Mazzarani al 14', con il bis di Di Grazia che arriva già nel recupero. Nel secondo tempo c'è tempo per il tris degli uomini di Pulvirenti con Drausio al 52'; la rete all'80' di Scardina rende meno amara la pillola agli aretusei che scivolano al quinto posto in classifica. Per il Catania, a quota 46 come Andria e Fondi, sarà decisiva l'ultima giornata per agguantare i playoff.



CATANIA-SIRACUSA 3-1

MARCATORI: 14' Mazzarani (C), 47' Di Grazia (C), 52' Gil (C), 80' Scardina (S).

CATANIA: Pisseri, Gil (59’ De Rossi), Marchese, Djordjevic, Parisi, Bucolo, Scoppa, Mazzarani, Manneh (77’ Baldanzeddu), Di Grazia, Pozzebon (90’ Barisic). A disp.: Spataro, Mbodj, Di Stefano, Rizzo, Maccioni, Russotto, Tavares. All.: Pulvirenti

SIRACUSA: Santurro, Brumat, Cossentino, Turati, Malerba (46’ Dentice), Palermo, Spinelli (66’ Longoni), De Silvestro, Catania, Valente (59’ Azzi), Scardina. A disp.: Gagliardini, Diakitè, Sciannamè, Toscano, Giordano, Russo, Dezai, Persano. All.: Sottil.

ARBITRO: Balice di Termoli.



ammoniti Pozzebon, Parisi (C), Malerba, Brumat, Cosentino (S).