Lega Pro, girone C: Catania, il ritorno di Marchese

Giornate roventi a Catania, nonostante la colonnina di mercurio non vada oltre i 10 gradi: è un graditissimo ritorno al Massimino quello di Giovanni Marchese, terzino ex Chievo e Genoa ma soprattutto protagonista dell’età aurea degli etnei nella massima serie. Il difensore, che lo scorso 1 settembre aveva rescisso il contratto che lo legava ai Grifoni, già da qualche tempo si stava allenando con la società catanese: Marchese aveva già vestito la maglia siciliana per mezza stagione in B, nel 2006 e dal 2009 al 2013 (realizzando anche cinque reti in serie A). Il terzo matrimonio è diventato ufficiale: il difensore si è legato al club fino al 30 giugno 2020.





Intanto, il centro sportivo catanese didarà alloggio ad altri prestigiosi ospiti: dal 30 gennaio al 23 febbraio, presso la struttura di Mascalucia, si allenerà infatti il, club cinese allenato da Fabioe tra le cui fila milita Axel. La società asiatica, che pagherà attorno ai 250mila euro per utilizzare la struttura, giocherà anche un’amichevole con gli Elefanti allo stadio Massimino.