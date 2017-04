Lega Pro, girone C: Catania in ritiro a Torre del Grifo

Una settimana di ritiro per provare a centrare i playoff: ricominciano oggi, martedì 25 aprile, gli allenamenti del Catania, reduce da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Monopoli e in generale da un periodo tutt'altro che brillante. Uno stato di forma che ha convinto la società a mandare la squadra in ritiro a Torre del Grifo, per cercare di ritrovare la giusta concentrazione e le giuste motivazioni.

A due giornate dal termine del campionato gli etnei sono a -2 dalla zona playoff, obbiettivo stagionale di una squadra che, seppur partita con sette punti di penalizzazione, era riuscita per un certo periodo della stagione a tenere il passo delle "grandi". Domenica al Massimino arriverà il Siracusa di mister Sottil: una formazione ambiziosa e in gran forma che, nonostante sia già matematicamente qualificata per la fase successiva, ci terrà a fare bene in questo finale di stagione.

Uno spirito che anche i rossazzurri dovranno cercare di recuperare, come ci tiene a precisare mister Pulvirenti: "Non dobbiamo mollare un solo centimetro malgrado sia difficile e disputare le due gare che rimangono in maniera dignitosa. Dobbiamo ricompattarci e fornire una prestazione decorosa onorando la nostra maglia".