Lega Pro, girone C: Catania, la ricetta di Pulvirenti per i playoff

La miglior difesa è l'equilibrio: è questa la ricetta di mister Pulvirenti per provare ad acciuffare i playoff con il suo Catania nella sfida della 38a giornata contro la Casertana.

Gli etnei, dopo due sconfitte consecutive, nello scorso turno di campionato hanno vinto e convinto nel derby casalingo contro il Siracusa: ripetere l'impresa a Caserta, senza il supporto dei propri tifosi (ai quali è stata vietata la trasferta) e con tutte le incognite provocate dal cambio d'allenatore dei campani, non sarà facile, ma come ben sanno i siciliani i tre punti sono l'unico modo per essere certi di passare alla fase successiva.

"Quello che fa la differenza è l'interpretazione della situazione - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico Pulvirenti - Dobbiamo essere bravi, attenti e perspicaci nonostante le assenze. La classifica ci dice che solo con una vittoria noi possiamo fare i playoff e quindi è quello il nostro obbiettivo".