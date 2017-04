Lega Pro, girone C: il Catania perde i pezzi, Drausio infortunato

Le nubi si addensano sull'Etna: la trasferta di Monopoli parte con i peggiori presagi per il Catania, che perde l'ennesima pedina importante e non potrà contare nemmeno sul supporto dei propri tifosi.

Per la gara di domenica non sarà infatti disponibile Drausio: il difensore brasiliano ha accusato una lesione muscolare di primo grado, rendendo di fatto impossibile la sua presenza in terra pugliese. L'assenza del giocatore va a sommarsi a quelle già certe di Balzaneddu, Bergamelli, Biagianti, Di Cecco, Fornito e Sessa: tegole pesanti per mister Pulvirenti, che sarà chiamato a trovare le alternative adeguate per cercare di portare a casa i tre punti necessari per continuare a sperare nei playoff.

Anche in caso di vittoria, comunque, saranno in pochi ad esultare al Veneziani: il Prefetto di Bari ha infatti disposto il divieto di vendita di biglietti per tutti i residenti in Sicilia, vietando di fatto la trasferta ai tifosi rossazzurri.