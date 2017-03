Lega Pro, girone C: Catania, Orazio Russo è il nuovo vice allenatore

Dopo la conferma di Giovanni Pulvirenti alla guida della squadra, arriva anche il nome del suo vice: sarà Orazio Russo il nuovo allenatore in seconda del Catania. Catanese classe 1973, il nome di Russo è indissolubilmente legato ai colori rossazzurri: unico giocatore ad aver giocato per gli etnei in quattro periodi diversi nelle quattro categorie professionistiche, il suo esordio è datato 1991-1992, quando gli Elefantini militavano in serie C1. Da lì (inframezzato da varie esperienze in giro per l'Italia, da Lecce alla Spal a Padova) con la maglia del Catania Russo ha disputato una stagione di C2 nel '96-'97, si è reso protagonista della promozione in serie A nel 2005-2006 e nel 2010, a carriera praticamente finita, ha avuto l'onore di vestire i suoi colori del cuore anche nella massima serie.



Integrato nei ranghi etnei come dirigentediretto da Giovanni Pulvirenti (anche lui proveniente dalle giovanili e subentrato dopo le dimissioni di mister Petrone) avviando così una nuova esperienza nell'ambito di un lungo percorso sportivo rossazzurro.