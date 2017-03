Lega Pro, girone C: Catania, niente tifosi a Catanzaro

Niente tifosi rossazzurri al Nicola Ceravolo: in occasione del match tra Catanzaro e Catania di domenica 2 marzo è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Sicilia, che non potranno dunque assistere all'incontro dagli spalti dell'impianto calabrese.

La decisione, presa dal Prefetto della provincia di Catanzaro, de facto sospende anche il programma di fidelizzazione del Catania Calcio. Il divieto di trasferta rappresenta una vera e propria tegola per gli etnei, che dopo quattro sconfitte di fila dovranno affrontare le Aquile senza nemmeno avere il supporto dei propri sostenitori.

Per battere i giallorossi, il cui ruolino di marcia in casa è in assoluto equilibrio (cinque vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte) servirà un vero e proprio cambio di passo da parte della formazione guidata da mister Pulvirenti, che lontano dal Massimino ha avuto la meglio appena due volte.