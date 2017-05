Lega Pro, girone C: Catania, Marchese suona la carica

Giovanni Marchese pronto a dare il massimo: il difensore del Catania sprona i suoi in vista dello scontro playoff che vedrà gli etnei impegnati in casa della Juve Stabia.

Un match non facile soprattutto vista l'altalenante stagione degli Elefantini, ma che non spaventa l'ex Genoa tornato in inverno a vestire quella maglia rossazzurra che già aveva indossato ai tempi della serie A: "Abbiamo meritato i playoff come dimostrano le ultime due gare disputate, senza la penalizzazione avremo avuto 54 punti. La Juve Stabia è un'ottima squadra, avranno il vantaggio di giocare in casa ed avere a disposizione due risultati su tre, ma è una gara tutta da giocare".

Neanche le tante assenze preoccupano il capitano etneo:"Ci mancano tanti giocatori importanti, ma in questa squadra non esistono riserve perché siamo tutti titolari, quando il mister chiama diamo sempre il massimo e ci facciamo trovare pronti - precisa Marchese, che non manca di elogiare le recenti buone prestazioni di due "baby" della rosa - De Rossi è un ottimo giocatore ed un bravo ragazzo così come Manneh: sono calciatori importanti”.