Lega Pro, girone C: Catania e il mal di trasferta

Il Catania, in trasferta, non ingrana: quello rimediato nel posticipo della 22a giornata di Lega Pro (1-1 con l’Unicusano Fondi) è solo l’ultimo dei tanti pareggi rimediati in questa stagione dagli etnei lontano dal Massimino. L’ultima, e unica, vittoria fuori casa per il Catania è datata 3 dicembre, quando i rossazzurri espugnarono per 1-2 il Gigi Marulla di Cosenza: un unicum stagionale, visto che in tutte le altre gare esterne la formazione di Rigoli ha rimediato sette pareggi e ben tre sconfitte.





, almeno secondo le statistiche, non è tanto la difesa, con dieci gol subiti la migliore del girone C assieme al Lecce, ma ilche in undici gare ha realizzato la miseria di cinque reti: peggio dei siciliani solo la, che ne ha fatte quattro. Ben più invidiabile il ruolino di marcia tra le mura amiche, fattore che ha permesso ai siciliani di essere in piena zonanonostante i 7 punti di penalizzazione comminati a inizio campionato: con otto vittorie, due pareggi e un solo ko gli Elefanti sono la seconda miglior squadra per rendimento interno alle spalle solo delcapolista.