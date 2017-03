Lega Pro girone C, Catania-Foggia 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Catania-Foggia 0-1 giocata oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 31a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Massimino.



Il Foggia supera indenne anche l'ostacolo Catania e conserva il primo posto in graduatoria: tre punti pesantissimi per la formazione dauna, che mai dal 1948 era riuscita ad espugnare lo stadio Massimino. Mister Stroppa può sorridere, i punti di vantaggio sul Lecce rimangono quattro: nel primo tempo non succede nulla di rilevante, ma ad inizio ripresa il difensore Drausio Gil devia sfortunatamente alle spalle del suo portiere la punizione violenta calciata da Chiricò. Dopo, è solo Catania: i siciliani alzano i ritmi alla ricerca del pari, Bergamelli colpisce una traversa clamorosa mentre nel finale c'è un assedio che però non porta a nulla. Guarna tiene inviolata la sua porta e i tifosi possono sognare: il Catania, invece, perde il quarto match consecutivo ed esce momentaneamente dalla zona playoff.



CATANIA-FOGGIA 0-1



MARCATORE: 49' aut. Drausio Gil.

CATANIA: Pisseri, Parisi, Bergamelli, Drausio Gil, Marchese, Biagianti, Scoppa, Bucolo (70' Tavares), Di Grazia, Mazzarani (80' Pozzebon), Russotto. A disp. Martinez, Barisic, Mbodj, Di Stefano, Djordjevic, Fornito, De Rossi, Longo, Piermarteri, Manneh. All. Pulvirenti.

FOGGIA: Guarna, Loiacono, Martinelli, Coletti, Rubin (85' Figliomeni) Agnelli, Agazzi, Deli (62' Gerbo), Chiricò (63' Sainz Maza), Mazzeo, Di Piazza. A disp. Sanchez, Vacca, Sarno, Tucci, Empereur, Sicurella, Dinielli, Pompilio, Martino. All. Stroppa.

ARBITRO: Amoroso di Paola.



: ammoniti Scoppa (C), Loiacono, Martinelli, Coletti (F).