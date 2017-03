Lega Pro, girone C: Catania, in estate torna Lodi

Dopo un lungo corteggiamento il Catania riconquista un suo ex: è lo stesso ag Pietro Lo Monaco ad annunciare il probabilissimo ritorno a partire dalla prossima stagione di Francesco Lodi, una delle colonne portanti degli Elefantini in serie A e svincolatosi recentemente dall’Udinese.



Il dirigente, intervenuto durante la presentazione del nuovo magazine, non ha usato giri di parole, dando quasi per certo l’approdo del giocatore non appena si riaprirà la finestra di mercato: Lodi, che ha rescisso il contratto con i friulani dopo il 31 gennaio e non può quindi essere tesserato da nessuna squadra, si sta però allenando a Torre del Grifo da un paio di giorni assieme al gruppo. Il centrocampista era stato cercato più volte dagli etnei, ma il trasferimento non si era completato prima della scadenza del mercato invernale.



Una volta ufficializzato il suo ritorno, Ciccio Lodi sarebbe uno dei tanti “volti noti” passati a Catania ai tempi della massima serie e ora scesi di categoria per aiutare i siciliani a raggiungere traguardi importanti. In estate erano infatti arrivati Biagianti e Paolucci (poi ceduto all’Ancona) mentre durante la sessione invernale era stato acquistato il difensore Marchese.