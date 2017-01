Lega Pro, girone C: Catania, ecco Baldanzeddu

Da Venezia a Catania: nuovo colpo di mercato per gli etnei, che hanno ufficializzato il trasferimento in prestito di Ivano Balzaneddu, difensore classe '86 in arrivo dai lagunari di mister Inzaghi. Il terzino, che ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione fra le fila dei veneti (solo nove presenze stagionali, condite però da una rete al Santarcangelo) cercherà di rilanciarsi a Catania, dove la società sta impostando un mercato importante (già tra le fila rossazzurre l'ex Genoa Marchese) per centrare un buon posizionamento nei playoff e sognare la promozione in serie B.





Balzaneddu, che esordì in A nel 2006/07 con la maglia dell’, conta complessivamente 231 presenze nei campionati professionistici italiani vestendo le maglie di Massese,, Foligno,, Juve Stabia, Spezia, Virtus Entella e Latina: un difensore esperto, insomma, per dare ulteriore solidità a un reparto arretrato che in stagione ha subito solo sedici reti conquistandosi la palma di difesa meno battuta assieme alla