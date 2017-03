Lega Pro, girone C: Catania, Daspo a quattro ultras

Arriva il Daspo per quattro ultras del Catania responsabili del lancio di alcuni petardi durante la gara contro il Foggia. Nella mattinata di giovedì 30 marzo la Polizia di Stato della città etnea ha eseguito cinque perquisizioni nei confronti di altrettanti tifosi catanesi appartenenti al gruppo ultras “Estrema Appartenenza” della curva sud: l'indagine era partita a causa del lancio di alcuni ordigni esplosivi nel match contro la capolista che avevano provocato, tra le altre cose, il ferimento di uno steward.

I quattro autori del gesto sono stati individuati dagli agenti della Digos grazie alle immagini di sorveglianza delle telecamere dello stadio e, oltre al Daspo, hanno anche rimediato una denuncia per detenzione e lancio di materiale esplodente e lesioni a incaricato di pubblico servizio.

“Tali accadimenti – si legge sul comunicato stampa emesso dalla Questura di Catania - sono da ricondurre allo stato di tensione venutosi a creare da alcune settimane in seno alle frange ultras etnee a seguito delle ultime sconfitte della squadra e delle recenti notifiche di oltre trenta Daspo a carico di aderenti al contesto degli ultras catanese, per azioni violente e illecite poste in essere in occasione di alcune trasferte”.