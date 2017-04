Lega Pro girone C, Catania-Cosenza 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Catania-Cosenza 0-2 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Massimino.



Il Cosenza espugna il Massimino: blitz in terra siciliana dei calabresi, che vincono per 0-2 contro un Catania che ormai rischia di veder sfumare l'obiettivo playoff. Partenza fulminea con gli etnei che si rendono pericolosi subito con Di Grazia; la reazione degli ospiti non si fa attendere e Letizia sigla in tap in il gol dell'1-0. La verve degli Elefantini si spegne, tanto che quasi allo scadere Statella confeziona il raddoppio rossoblù. Nella ripresa i Lupi rischiano poco: i tentativi del Catania sono abbastanza sterili e, al contrario, la truppa di De Angelis con Calamai va vicina al tris. Nel finale due conclusioni di Pozzebon sfiorano il gol, ma il risultato non cambia, regalando i tre punti ai silani.



CATANIA-COSENZA 0-2



MARCATORI: 14' Letizia, 43' Statella.

CATANIA: Pisseri, Parisi, Gil, Marchese, Djordjevic, Bucolo, Scoppa (68' Di Stefano), Mazzarani (50' Barisic), Di Grazia, Tavares (50' Pozzebon), Russotto. A disp.: Martinez, De Rossi, Manneh, Mbodj, Maccioni, Piermarteri, Rizzo. All: Pulvirenti.

COSENZA: Perina, Corsi, Tedeschi, Pinna, D’Orazio, Calamai, Ranieri, D'Anna (79' Caccetta), Statella, Letizia (90' Capece), Baclet (68' Mendicino). A disp.: Saracco, Madrigali, Meroni, Criaco, Cavallaro. All: De Angelis.

ARBITRO: Panarese di Lecce.



: ammoniti Djordjevic (CA), Perina (CO).