Lega Pro, girone C: Casertana-Messina, i precedenti dicono Falchetti

Caserta maledetta per il Messina? Nella lunga storia delle sfide (ben sedici) in terra campana fra la Casertana e i peloritani, sono solo due le volte in cui i siciliani hanno prevalso: un precedente non confortante, soprattutto se si considera che i ragazzi di mister Lucarelli sono alla ricerca di punti in chiave salvezza.

L'ultima affermazione dei giallorossi risale alla stagione 2010-2011, quando entrambe le squadre militavano in serie D; per trovare l'unico altro successo siciliano bisogna invece tornare al 1972. I Falchetti in ogni caso in questa stagione in casa non sono impeccabili: su quattordici gare casalinghe ne hanno sì vinte sei e perse solo tre, ma anche pareggiate cinque. Un punto in trasferta per i biancoscudati sarebbe un bel bottino; un po' meno per la Casertana, che punta a conquistarsi una posizione favorevole nei play off.