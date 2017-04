Lega Pro girone C, Casertana-Foggia 0-3: tabellino e highlights

Casertana-Foggia 0-3 giocata oggi, domenica 9 aprile aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Alberto Pinto.



CASERTANA-FOGGIA 0-3



Il Foggia sempre più su: i rossoneri fanno un altro passo avanti per ipotecare la promozione in serie B battendo in trasferta la Casertana per 0-3. Per sbloccarla gli uomini di Stroppa devono attendere fin quasi il termine del primo tempo, quando Mazzeo con un colpo di testa porta i suoi in vantaggio. Nella ripresa i Satanelli trovano subito il raddoppio con Di Piazza e la gara si mette in discesa: Ginestra è super nel difendere il vantaggio foggiano con una parata spettacolare; ancora Mazzeo, stavolta dal dischetto, segna il definitivo 0-3.

MARCATORI: 45' Mazzeo, 48' Di Piazza, 62' rig. Mazzeo.

CASERTANA: Ginestra, Finizio, Giorno, Lorenzini, Magnino (58′ Cisotti), De Marco, Corado, Ramos, D´Alterio, Carriero (72′ Colli), Ciotola (59′ Orlando). A disp.: Fontanelli, Simone, Diallo, Petricciuolo, Rainone, Taurino. All.: Tedesco.

FOGGIA: Guarna, Loiacono, Martinelli, Coletti, Rubin, Agnelli, Vacca, Deli (75' Gerbo), Chiricò (68′ Angelo), Mazzeo, Di Piazza (64′ Sarno). A disp.: Sanchez, Figliomeni, Maza, Empereur, Sicurella, Dinielli, Pompilio, Martino. All.: Stroppa.

ARBITRO: Piscopo di Imperia.



ammoniti Martinelli, Loiacono (F), Finizio, Lorenzini, Giorno (C).